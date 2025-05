Disputa no delivery de comida abre espaço para startup faturar R$ 7 mi

Quem é a Loocal Delivery

Mais do que um serviço de entrega, a Loocal se define como um "hub de benefícios" para o varejo, nas palavras do fundador e CEO Diego Franco. Com o serviço, os estabelecimentos podem escolher entre diferentes modalidades logísticas. Desde a entrega por demanda, como nos apps tradicionais, em que o pedido chega e o entregador é acionado; até a contratação de entregador dedicado por período. Nesse caso, o estabelecimento pode alocar um entregador exclusivo em horários de pico, sem necessidade de contratação mensal. A empresa também pode integrar sua frota própria na plataforma da Loocal, para que a startup faça a gestão e acompanhamento.

Essa abordagem atraiu inclusive empresas que foram cortadas das grandes plataformas. Elas saíram por falta de capacidade de atender com eficiência em determinadas regiões. Nesses casos, a Loocal passou a ser alternativa para manter o delivery funcionando, segundo Franco.

Pode trabalhar em conjunto com apps mais estabelecidos. Algumas empresas seguem nas plataformas como iFood e Rappi, mas usam os serviços da Loocal para melhorar a margem de entrega com os serviços da empresa - é o caso de marcas como Sodiê Doces, China in Box e Droga Raia.

Os grandes players oferecem isso hoje? Oferecem. Mas em todas as regiões? Não. Fora que tem uma questão financeira, que para esses grandes players gerenciarem isso tudo, a venda e a entrega, eles cobram muito caro. Eu não sou um canal de venda, a Loocal é um braço de logística. Esse é o diferencial. Toda a tecnologia, todo o meu time é voltado para atender a demanda de entrega da empresa

Diego Franco, CEO e fundador da Loocal

Surgiu na pandemia, de olho nas cidades menores

A empresa nasceu em Santos, no litoral paulista, no primeiro ano da pandemia. Naquele momento, o empresário também buscava se reerguer após ter de paralisar as atividades de uma startup de eventos recém-criada e pelo falecimento da mãe de sua filha. Segundo ele, não demorou para que o varejo físico entendesse que as vendas poderiam seguir de forma online, mas faltava quem distribuísse principalmente em pequenas cidades.