McDonald's quer contratar 375 mil pessoas nos EUA após queda nas vendas

O anúncio ocorre após a rede registrar a pior queda nas vendas desde a pandemia. A redução foi de 3,6% no segundo trimestre, em uma sequência de resultados negativos. A queda nos gastos de consumidores de baixa renda, de quase dois dígitos em relação ao ano anterior, foi o principal fator.

Plano é ousado na comparação com vagas gerais. Em abril, a economia dos EUA criou um total de 177.000 empregos — metade do que prevê o plano do McDonald's. A taxa de desemprego no país está em 4,2%, um nível historicamente baixo.