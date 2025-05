MG descarta 450 toneladas de ovos vindos do RS após caso de gripe aviária

Iniciativa busca conter a disseminação da gripe aviária. "O IMA tem se mobilizado para conter a chegada da doença no estado, investindo em políticas de prevenção, rastreio e controle sanitário da influenza aviária", garante o governo do estado responsável pela segunda maior produção de ovos do Brasil.

Os ovos férteis são aqueles usados para fecundação. O governo mineiro destaca que os produtos descartados pelas autoridades sanitárias são utilizados para a produção de aves e não para consumo. Além da gripe aviária, a ofensiva dos órgãos busca o controle das doenças Newcastle, salmonelose e micoplasmose.

Gripe aviária

Caso isolado da doença foi detectado em Montenegro (RS). A confirmação representa o primeiro registro da presença do vírus na avicultura comercial brasileira. O Ministério da Agricultura destaca que a influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) circula desde 2006, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

Estado de emergência é válido pelo prazo de 60 dias. Segundo o Ministério da Agricultura, foram adotadas medidas de bloqueio de 10 km ao redor da área onde o caso foi identificado. Para o cumprimento do protocolo, foram interrompidas as exportações oriundas do Rio Grande do Sul.

Países suspenderam a importação do frango brasileiro. A ação foi liderada pela China e pela União Europeia, os dois maiores consumidores da carne de frango do Brasil. Argentina, Uruguai, Chile e México também suspenderam as compras da proteína com origem no território nacional.