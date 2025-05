México, Uruguai e Chile também suspendem importações de frango brasileiro

Reafirmando o compromisso de transparência e de responsabilidade com a qualidade e sanidade dos produtos exportados pelo Brasil, as restrições de exportação seguirão fielmente aos acordos sanitários realizados com nossos parceiros comerciais.

Ministério da Agricultura, em nota

Novas suspensões ainda são aguardadas pelo governo. Luis Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, afirma que a pasta notificou todos os compradores do frango brasileiro e ainda espera pelos posicionamentos. Ele afirma haver acordos de restrição limitada com a Coreia do Sul e a Rússia. "A tendência é que também haja suspensão neste primeiro momento", disse Rua, em entrevista ao Broadcast Agro.

Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Com 35,4% da produção dedicada ao mercado externo, o volume de embarques da proteína foi de 5,3 milhões de toneladas no ano passado. A destinação para 151 países totalizou US$ 9,9 bilhões, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

China é o principal destino da carne de frango brasileira. Em abril, as exportações da proteína para Pequim totalizaram 51,9 mil toneladas, mostra relatório da ABPA. O valor corresponde a 10,9% da comercialização de 475,9 mil toneladas de frango para o exterior no mês passado. A Europa aparece em seguida, com 5,63% do consumo (28,6 mil toneladas).

Consumo

Gripe aviária não é transmitida a partir do consumo. "Não há risco no consumo, o risco é para quem manuseia essas aves", garantiu o ministro Fávaro. Ele orienta, no entanto, que a população não consuma ovos e frangos sem cozimento. "É recomendável não consumir carne de frango e ovos crus, até por outras doenças, como, por exemplo, Salmonella", disse em entrevista à CNN.