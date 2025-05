Carro na sala? Living garagem em mais alto residencial da Terra racha redes

Carro na sala divide opiniões nas redes sociais. Após a festa de lançamento, um corretor famoso na cidade postou um vídeo folheando o material de divulgação e comentando que o "grande diferencial" de algumas unidades do Senna Tower é a presença do carro dentro do apartamento. Entre os comentários, algumas pessoas mostraram descontentamento. "Maravilhoso o cheiro de fumaça todo o dia", disse um homem. "Um carro dentro do apartamento? Tô fora! Imagina uma Ferrari com aquele motorzinho silencioso sendo ligado logo pela manhã, enquanto outras pessoas estão dormindo dentro da casa... sem falar da poluição do monóxido de carbono saindo direto na sala.... lugar de carro é na garagem", comentou outro homem.

Instalação de elevador para carros até o apartamento é "bastante incomum", diz fabricante. Sergio Wriedt, diretor de novas instalações da fabricante de elevadores Atlas Schindler, observa que o elevador para carros é considerado um "nicho bem específico". Segundo ele, o equipamento é normalmente utilizado em duas situações: por falta de espaço ou por diferenciação associada ao alto luxo. "São nesses casos que se costuma colocar o elevador para levar o carro até o apartamento das pessoas. Em Goiânia, a gente tem um prédio icônico com quase 40 paradas que o elevador deixa o carro na sala. Está muito ligado a diferenciar o empreendimento", observa.

Sistemas de elevador para carros são diferentes do modelo para passageiros. O painel de controle, por exemplo, não fica na parede do elevador, mas num totem ou coluna, no qual o andar é informado antes do acesso. "Por que você imagina: você vai ter que descer do carro e ir lá e apertar o botão. E depois voltar correndo para pegar o carro. É comum, lá dentro do elevador, ter biometria para liberar o acesso ao apartamento, por segurança", explica o diretor de novas instalações da Atlas Schindler.

O sistema de carregamento é especial, se não você entra no elevador, põe inicialmente 50% do peso de 3 toneladas, por exemplo, o que vai acontecer? O elevador comum, ao se entrar com as duas rodas, afunda na mesma hora. Os freios não são travados de uma forma que permita esse carregamento. Sergio Wriedt, diretor de novas instalações da fabricante de elevadores Atlas Schindler

Maneira como elevador para carros vai ser utilizado é uma "questão operacional" que cabe ao condomínio. "Eu entendo a preocupação deles (da FG), faz sentido, não é uma observação nada absurda. Qualquer pessoa sabe que se ficar preso na garagem e ligar o motor e deixar lá, é super perigoso. A preocupação eu consigo entender, é legítima", diz Wriedt.

Construtora retira "elevador delivery" de projeto. No material de vendas também consta a presença de "elevador delivery" para moradores até pelo menos o 131º pavimento, mas sem dar detalhes. Porém, a FG informou ao UOL Economia que o item foi retirado do projeto do Senna Tower. Questionada sobre os motivos para a decisão, a construtora afirmou à reportagem que se deve a "adequação de projeto com foco na usabilidade".