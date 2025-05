Restituição do Imposto de Renda 2025 começa este mês; veja calendário

Não é possível saber em qual lote específico cada contribuinte vai receber. O valor estimado, no entanto, é informado automaticamente no momento do envio da declaração pelo programa da Receita Federal com base nos dados preenchidos.

A informação sobre a situação é atualizada mensalmente. Basta acessar a página da Receita na internet, clicar na página "Meu Imposto de Renda" e em seguida entrar em "Consultar a Restituição". O status "em fila de restituição" indica que a restituição foi confirmada e o valor será liberado em um dos lotes.

Terão preferência no recebimento os contribuintes com mais de 80 anos. Em seguida, estão os idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência, portadores de doença grave, trabalhadores cuja principal fonte de renda seja o magistério, e também quem escolheu o formulário pré-preenchido ou optou por restituição via Pix.