Amanda Klein: Semana começa com gripe aviária e pacote fiscal no radar

O Ministério da Agricultura respondeu prontamente, isolando a área, em raio de 10km, acionando barreiras sanitárias, notificando a Organização Nacional de Saúde Animal e negociando com os parceiros comerciais para suspender a importação apenas no Rio Grande do Sul. Se nenhum outro caso for detectado, o embargo pode ser suspenso em 60 dias.

Amanda Klein

O Ministério da Agricultura, no entanto, informou que está investigando um possível novo caso de gripe aviária em uma propriedade localizada em um raio de três quilômetros de onde a doença foi detectada na última sexta-feira.

O Rio Grande do Sul decretou estado de emergência em saúde animal após a confirmação dos focos de influenza aviária no estado. O governo gaúcho instaurou a medida em 12 municípios por 60 dias para tentar controlar os focos da doença.

A apresentadora do UOL falou também que o mercado estará de olho no pacote de anúncios do governo federal durante a semana.

Além do agro, o mercado também estará de olho no pacote de anúncios do governo federal durante a semana. DMT do setor elétrico garantindo luz gratuita para os inscritos no CADÚnico, que gastam até 80 kw por mês, e o vale-gas por meio de voucher, que custará aos cofres públicos R$ 5 bilhões, passando ainda por linhas de crédito em estudo para motociclistas de aplicativos e reforma de casas precárias.