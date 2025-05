É servidor público? 'Oscar do funcionalismo' premia projetos com R$ 10 mil

Desenvolvimento Social;

Educação;

Gestão de Pessoas;

Gestão e Transformação Digital;

Meio Ambiente e Emergência Climática;

Saúde;

Segurança Pública.

Premiação é de R$ 10 mil (bruto) para cada projeto. Se a iniciativa for em grupo, o dinheiro é depositado para o integrante cadastrado como representante do projeto no momento da inscrição.

As inscrições são gratuitas. E estarão abertas até as 17h de 5 de junho de 2025 pelo site oficial da premiação.

Como é feita a avaliação

Avaliação será feita por especialistas e, no edital, estão detalhados os critérios de cada uma das categorias. Na saúde, por exemplo, são buscadas iniciativas que inovam na prevenção e tratamento de doenças e que promovam melhorias na qualidade e no acesso aos serviços de saúde pública.

Premiação tem como premissa a oferta de melhores serviços à população. De acordo com nota publicada pela República.org, que organiza o prêmio, "a iniciativa acredita que reconhecer o trabalho dos servidores públicos é fundamental para importantes transformações do setor público".