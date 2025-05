Mercado reduz projeção de inflação e vê alta maior do PIB neste ano

Diretores do BC preveem estouro do limite da meta em junho. Diante das alterações no modelo, o furo ocorre sempre que o IPCA superar o teto por seis meses consecutivos. Para este ano, a meta é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

IPCA estimado para este mês de maio é de 0,39%. Se confirmado, o percentual resultará na terceira perda de força consecutiva do índice oficial de preços. Com isso, o resultado acumulado em 12 meses cairá pela primeira vez desde janeiro, de 5,54% para 5,51%.

Estimativas foram mantidas para os próximos anos. Segundo os analistas, a variação da inflação perderá ritmo gradualmente em 2026 (4,5%), 2027 (4%) e 2028 (3,8%). Todas as apostas permanecem inalteradas nesta semana.

Mercado vê taxa Selic em 14,75% ao ano até o fim de 2025. A manutenção da projeção pela segunda semana consecutiva traz a perspectiva de que o BC (Banco Central) encerrou o ciclo de alta dos preços para conter a inflação. Até a semana passada, era estimado um avanço de 0,25 ponto percentual dos juros na reunião de junho do Copom (Comitê de Política Monetária).

Como deve ser o PIB

Expectativa de crescimento da economia aumentou. Os analistas do mercado financeiro elevaram as projeções de avanço do PIB (Produto Interno Bruto), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, de 2% para 2,02%.