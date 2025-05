Brasil levará 28 dias para acabar com gripe aviária, estima ministério

Os 28 dias passam a contar após todas medidas do plano de contingência executadas e debelada a doença.

Ministério da Agricultura e Pecuária

Os 28 dias também correspondem ao clico do vírus causador da gripe, o H5N1. Só depois desse período, e sem o registro de novos casos, o país voltará a exportar frango.

Grandes consumidores internacionais suspenderam as importações do Brasil. Foi o caso de Argentina, Canadá, China, Coreia do Sul e União Europeia.

A retomada plena das exportações vai demorar um pouco mais. O ministério espera que, ao final do foco de gripe aviária, os países importadores retomarão as compras paulatinamente. As granjas em Montenegro, no entanto, devem esperar mais tempo para voltar a exportar.

Além do surto em Montenegro, a gripe aviária matou cisnes no zoológico de Sapucaia do Sul, no mesmo estado.

Casos em investigação

O ministério investiga outros casos suspeitos de gripe aviária. Duas são granjas comerciais: uma em Aguiarnópolis, no Tocantins, e outra em Ipumirim, em Santa Catarina. Outras quatro suspeitas ocorrem em produções familiares de subsistência no Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Sergipe.