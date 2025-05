Preço do frango não cai com gripe aviária e ministro quer fundo de socorro

Após a identificação do caso, a propriedade foi isolada. Depois de abater os animais, o governo decretou emergência sanitária por 60 dias e acionou o plano de contingência.

Os 28 dias passam a contar após todas medidas do plano de contingência executadas e debelada a doença.

Ministério da Agricultura e Pecuária

Os 28 dias também correspondem ao clico do vírus causador da gripe, o H5N1. Só depois desse período, e sem o registro de novos casos, o país voltará a exportar frango.

A retomada plena das exportações vai demorar um pouco mais. O ministério espera que, ao final do foco de gripe aviária, os países importadores retomarão as compras paulatinamente. As granjas em Montenegro, no entanto, devem esperar mais tempo para voltar a exportar.

Além do surto em Montenegro, a gripe aviária matou cisnes no zoológico de Sapucaia do Sul, no mesmo estado.

Humanos em risco?

Essa gripe aviária não oferece risco aos humanos. O consumo de carnes e ovos pode ser feito normalmente. Também não há estudos que comprovem que os trabalhadores do ramo que tiveram contato com as aves contaminadas possam transmitir a doença para outras pessoas.