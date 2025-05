Jamil: Gripe aviária é duro golpe em plano brasileiro contra protecionismo

Os casos de gripe aviária registrados no Brasil chegam no pior momento possível para o país em meio a batalhas contra medidas protecionistas que cercam o comércio internacional, avaliou o colunista Jamil Chade na edição de hoje do UOL News.

Após a confirmação da doença em uma granja em Montenegro (RS), nove destinos suspenderam a compra de frango e derivados do Brasil: China, União Europeia, Canadá, Chile, Argentina, Uruguai, México, Coreia do Sul e África do Sul.