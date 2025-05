EUA têm nota rebaixada: o que isso significa e qual é o grau do Brasil?

A crescente preocupação com a dívida pública pesou na decisão. "Sucessivas administrações e o Congresso dos EUA falharam em chegar a um acordo sobre medidas para reverter a tendência de grandes déficits fiscais anuais e de custos crescentes com juros (...) O desempenho fiscal dos Estados Unidos tende a se deteriorar tanto em relação à sua própria trajetória histórica quanto em comparação com outros países", afirmou a agência em comunicado oficial.

A Casa Branca disse hoje que o presidente Donald Trump discordou da decisão da Moody's. A porta-voz Karoline Leavitt disse a repórteres que o mundo tem confiança na economia dos EUA.

O corte da nota dos EUA ocorre após um rebaixamento feito pela rival Fitch, que em agosto de 2023. A agência também reduziu a classificação soberana norte-americana em um nível, citando a deterioração fiscal esperada e repetidas negociações urgentes sobre o teto da dívida, que ameaçam a capacidade do governo de pagar suas contas. A Standard & Poor's foi a primeira agência a cortar, em 2011, pela primeira vez desde que concedeu aos EUA sua recomendação "Aaa" em 1941.

O clube do "Aaa" vem diminuindo há anos. O grupo de países com as classificações mais altas das três maiores agências é de 11, contra mais de 15 antes da crise financeira de 2007 e 2008. Na Europa, a Alemanha, a Suíça e a Holanda são as maiores economias com a nota mais alta. Canadá, Cingapura e Austrália também estão na lista.

E o Brasil?

A classificação do Brasil pela Moody's na mesma tabela é "Ba1", apenas um nível abaixo do grau de investimento. A nota de crédito do país foi elevada pela agência em outubro do ano passado. No nível Ba1, o Brasil segue na categoria de especulação, ou seja, ainda é considerado um destino arriscado para investimentos.