Queda do preço do frango dever ser marginal e temporária, diz especialista

É possível que tenha alguma redução do prazo, mas ainda assim vai ser algo marginal. Se o evento lá em Montenegro for um caso isolado, essa queda vai ser temporária.

Então, proteínas, ao que tudo indica, devem permanecer com preços em patamares mais elevados pressionando a inflação de alimentos. Pode ter aqueles choques temporários.

De qualquer forma, a gente pensa em inflação de alimentos, incomoda o consumidor, sim, incomoda os domicílios, sim, incomoda o Banco Central, aí bem menos. Então, o Banco Central está muito mais preocupado com a inflação em outros grupos de produtos aqui no Brasil.

Felippe Serigati

