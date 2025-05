Seguro-desemprego: veja valores e como solicitar o benefício em 2025

Trabalhadores com carteira assinada que foram demitidos sem justa causa podem solicitar o seguro-desemprego de forma digital ou presencial. Neste ano, o valor mínimo do benefício temporário é de R$ 1.518, enquanto o teto é de R$ 2.424,11.

Regras e como solicitar

Para ter direito ao seguro-desemprego é preciso atender alguns requisitos. Além da demissão sem justa causa, a pessoa deve estar desempregada no momento da solicitação e ter trabalhado durante um determinado período. O solicitante não pode possuir renda própria e nem receber benefício de prestação continuada, com exceção do auxílio-acidente ou pensão por morte.

É preciso reunir uma série de documentos para entrar com o pedido. São eles: requerimento do seguro-desemprego (fornecido pelo empregador após a demissão); documento de identidade; CPF; carteira de trabalho; número PIS/Pasep; Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT); e extrato do FGTS.