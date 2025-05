Petz sobe com aposta de que aprovação de fusão com Cobasi está próxima

Em comunicado divulgado no mês passado, as duas empresas disseram que a companhia resultante terá menos de 10% de participação de mercado. A concorrência, conforme as empresas, inclui lojas grandes, médias e pequenas, marketplaces e supermercados.

A rival Petlove pediu ao Cade para ser ouvida no processo. A empresa alega que, se for autorizada, a fusão criaria um agente com poder de mercado sem precedentes, capaz de exercer pressões sobre fornecedores, consumidores e concorrentes, minando a competição.

No ano passado, Petz e Cobasi faturaram R$ 7 bilhões. As duas empresas, juntas, têm 483 lojas em 23 estados. A Petlove é a terceira força do mercado, com faturamento de R$ 1,75 bilhão no mesmo período.

A fusão foi anunciada em agosto passado. O Cade começou a avaliar a transação em fevereiro, quando as duas empresas terminaram os trâmites internos para pedir a aprovação do negócio.