Amanda Klein: Lula acelera e BC freia; resultado é dose cavalar de juros

Nessa briga em que o governo põe o pé no acelerador e o Banco Central no freio, o resultado é essa dose cavalar de juros que vivemos hoje.

Amanda Klein

O descompasso entre governo e Banco Central acontece em cenário de incertezas na economia global, agravado pelos tarifaços de Donald Trump, que derrubaram as projeções de crescimento mundial.

E isso num cenário de tarifaço e incertezas no qual o resto do mundo está revendo para baixo a expectativa de crescimento. Vide, União Europeia e Estados Unidos. O IBC-Br do primeiro trimestre, considerado a prévia do PIB, confirma a expectativa do governo federal.

A alta de 1,3% veio acima do que previam os analistas. Além da agropecuária, a expansão se espraiou para a indústria, por exemplo. Aí tem efeito do crédito do BNDES, aumento da indústria extrativa de petróleo e a renda das famílias.

Amanda Klein

Klein citou a análise do economista Márcio Rolland, da FGV, que aponta os fatores por trás do bom desempenho recente da economia. Em seguida, destacou a avaliação do secretário Guilherme Mello, que projeta uma desaceleração no segundo semestre diante dos efeitos dos juros altos.