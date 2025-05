Dólar ronda a estabilidade nos primeiros negócios desta terça-fiera

Gripe aviária permanece no radar. Com um caso confirmado da presença do vírus IAAP em aves comerciais, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, concedeu uma entrevista coletiva para explicar a situação. Ele revelou que o foco de gripe aviária deve acabar em meados de junho, 28 dias após o registro do primeiro caso, caso não seja confirmada uma nova detecção.