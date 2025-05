"Brasil era da manteiga de cacau", diz João Adibe, sobre sucesso do Carmed

Como explicar o sucesso do hidratante labial Carmed no mercado brasileiro? João Adibe Marques, presidente da Cimed, disse que a empresa apostou em uma categoria pouco usada no Brasil e colocou sabores no produto, para proporcionar uma "experiência diferente" ao consumidor. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Um grande sucesso de Carmed foi, primeiro, identificar dentro da prateleira da farmácia, quais as categorias que a gente queria construir. E a [categoria] labial era muito pouco usada no Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil era 'da manteiga de cacau'.

João Adibe Marques, presidente da Cimed

O Carmed foi lançado em 2015. Hoje, o produto representa 8% do faturamento da Cimed, segundo Adibe.