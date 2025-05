Suspensão da exportação e foco no RS: o que se sabe sobre a gripe aviária

Minas Gerais descartou 450 toneladas de ovos férteis do RS. A decisão de destruição dos ovos foi tomada devido ao rastreio dos produtos não usados para consumo. O governo local afirma que os produtos seriam utilizados somente para a produção de aves. "A necessidade de novos descartes de produtos em Minas Gerais ainda pode ocorrer nos próximos dias", prevê.

É o primeiro registro do vírus na avicultura brasileira. Antes, a gripe aviária já havia sido detectada em animais silvestres ou em produções domésticas. A circulação do vírus ocorre desde 2006, principalmente na Ásia, na África e no norte da Europa, diz o ministério.

Ministério tem cinco investigações em andamento de casos suspeitos de gripe aviária. O dado consta na última atualização da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 8h30 de hoje. Duas investigações são em plantas comerciais, em um granja de pintinhos de cinco dias em Ipumirim (SC) e em um abatedouro de aves em Aguiarnópolis (TO). Outras três suspeitas são investigadas em aves de subsistência em Estância Velha (RS), em Salitre (CE) e em Eldorado do Carajás (PA).

Três outros casos suspeitos de infecção foram descartados: Nova Brasilândia (MT), Gracho Cardoso (SE) e Triunfo (RS), todas as criações são de subsistência.

Foco de gripe aviária deve acabar em meados de junho. O ministério estima 28 dias para concluir todas as medidas do plano de contenção da gripe, iniciado no dia 15 de maio. Os 28 dias também correspondem ao ciclo do vírus causador da gripe, o H5N1. Só depois desse período, e sem o registro de novos casos, o país voltará a exportar frango.

Zoológico fecha as portas após mortes de animais. O zoológico de Sapucaia do Sul, também na região metropolitana de Porto Alegre, fechou por tempo indeterminado após a morte de cisnes e patos por conta da influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1).