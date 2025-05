Câmara aprova tramitação urgente de projeto que acaba com descontos do INSS

Pedido entrou na lista de espera. Existem 12 protocolos para criação de CPIs com temas diversos. Para que a comissão do INSS seja criada, será necessário instalar as demais primeiro.

Oposição protocolou pedido de comissão mista para investigar as fraudes do INSS. O requerimento tem assinatura de 36 senadores e 223 deputados, incluindo membros da base do governo Lula. Agora, depende do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) fazer a leitura do pedido para consolidar a instalação.

A fraude

O esquema de desvio foi revelado em abril. A CGU e a PF investigam associações e sindicato de desviaram dinheiro de beneficiários da Previdência por meio de cobranças mensais não autorizadas.

O prejuízo pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Os chamados descontos associativos são autorizados pela lei de 1991 que agora o Congresso decidiu revisar após a operação da PF.