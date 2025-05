Em quais situações dá para cancelar nota fiscal eletrônica? Veja regras

O processo de cancelamento de uma nota fiscal eletrônica é simples, mas deve atender a alguns pré-requisitos. A solicitação pode ser feita pelo portal NF-e, do governo federal. O prazo varia de acordo com cada estado, mas, de forma geral, o pedido pode ser feito até 24 horas da emissão.

O que aconteceu

As principais justificativas para o cancelamento da nota fiscal eletrônica são divididas em quatro situações. Uma delas é o erro de preenchimento, com dados imprecisos sobre valor total, quantidade, informações do destinatário ou códigos de tributos. O mesmo vale para data indesejada, prejudicando a empresa.

Cálculo incorreto com erro na aplicação de alíquotas ou na base de cálculo de impostos também se aplica. A outra situação é o cancelamento da venda, seja por falta de pagamento, problemas logísticos ou desistência da transação.