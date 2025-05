INSS quer biometria para consignados, mas PF apura 3.000 fraudes no sistema

Seis dias depois de a Polícia Federal deflagrar uma operação contra fraudes na biometria de até 3.000 contas do portal Gov.br, o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) decidiu que aposentados e pensionistas só poderão contratar empréstimo consignado se utilizar biometria no aplicativo do instituto, o Meu INSS, parte integral do portal Gov.br.

O que aconteceu

A partir de sexta (23), quem precisar de consignado terá de usar a biometria. Com a mudança, o INSS pretende "mapear as vulnerabilidades" desse tipo de empréstimo e "implementar medidas corretivas" para garantir "maior segurança" à concessão do consignado, escreve o presidente do instituto, Gilberto Waller Junior, no despacho publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (19).

A exigência atende a um alerta do TCU (Tribunal de Contas da União). Só em 2023, o tribunal registrou 35 mil reclamações de empréstimos consignados concedidos sem a solicitação do aposentado ou pensionista.