Após recorde na terça, Bolsa despenca, e dólar cai a R$ 5,64

Com o resultado, os ganhos da véspera foram revertidos.

Dólar cai

Já o dólar comercial caiu desde o início do pregão. Com o recuo de 0,46%, a moeda americana terminou vendido a R$ 5,643, acompanhando a desvalorização do dia anterior.

O dólar turismo também ficou mais barato. A queda foi de 0,28%, e agora a moeda é vendida a R$ 5,872.

Segundo analistas, a desvalorização do dólar se alinha ao cenário internacional. Diante das incertezas fiscais nos EUA, a moeda americana vem se desvalorizando em todo o mundo.