Chá, sorvete e franquia: maior que McDonald's, Mixue investirá no Brasil

O negócio se manteve focado em preços baixos e cardápio enxuto. O destaque inicial eram sorvetes simples, que logo depois também passaram a ser comercializados com chá com leite e bolinhas de sagu, limonada, smoothies de frutas e café. A empresa se destacou com um cone de sorvete vendido por apenas 3 yuans (cerca de R$ 0,80) e as bebidas de bubble tea, smoothies e limonadas por menos de US$ 1. Hoje a média de preços dos sorvetes e chás gira em torno de 6 iuanes (cerca de R$ 5) por produto.

A Mixue também focou no crescimento em cidades menores da China, onde os mercados consumidores são menos desenvolvidos. A empresa afirmou que tinha 17 mil lojas em cidades menores no final de 2023, superando a soma das quatro maiores concorrentes no país.

Tem uma estratégia agressiva de expansão. Segundo reportagem do Financial Times, a empresa vem quadruplicando seu número de lojas desde 2020. Até o final do ano passado eram 45 mil lojas espalhadas por 12 países, superando gigantes como McDonald's e Starbucks, que contabilizavam cerca de 41 mil e 40 mil lojas, respectivamente.

O modelo da rede é centrado em franquias. A Mixue cobra taxas abaixo da média do mercado e obtém receita principalmente com a venda de ingredientes e equipamentos para as lojas, uma estratégia que reduz custos fixos e permite escala. O que começou com uma máquina caseira de gelo virou um império também apoiado no marketing chamativo, com o mascote boneco de neve tão conhecido como o Ronald McDonald's e a trilha sonora repetitiva nas lojas "I love you. You love me. Mixue Ice Cream & Tea".

No exterior, a Mixue está presente desde 2018 no Vietnã. A operação também se expandiu por outros países como Austrália. A entrada no Brasil é um novo passo para ganhar espaço fora da Ásia, em mercados com alto consumo e potencial de crescimento.

A força da marca também se reflete no mercado financeiro. Em maio, a empresa abriu capital em Hong Kong e protagonizou o maior IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) do ano na cidade, levantando US$ 444 milhões. Os papéis estrearam com alta de 43%, refletindo a confiança de investidores no modelo de preços baixos e expansão agressiva. Hoje, Zhang, agora com 47 anos, e seu irmão mais novo, Hongfu, de 39, ficaram bilionários.