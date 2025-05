Como trabalhar na Itália após mudança na lei de cidadania?

Itália forçou mudanças nos planos para quem sonhava em trabalhar na Europa. Desde 2021, Daniel estava buscando as certidões da ancestralidade e planejava fazer o pedido ao final do ano no consulado no Espírito Santo. "Sempre foi um sonho morar na Europa e vejo, com a cidadania, uma forma mais fácil disso acontecer, já que não precisaria de visto de trabalho", diz. Assim como Daniel, muitos migrantes devem aguardar para saber como a legislação vai sair da Câmara dos deputados, mas não desconsidera entrar com um processo judicial.

Ação judicial se tornou o principal caminho para conseguir a cidadania. "Quem realmente trabalha com Direito internacional sabe que esse é um decreto inconstitucional. Mesmo que os juízes na primeira instância façam sentenças desfavoráveis, vamos subir para Corte de apelo, até conseguir o reconhecimento da cidadania", explica a head of legal da Você Europeu, Tammy Cavaleiro. Para entrar com um processo na Justiça italiana é preciso pagar uma taxa de 600 euros, ou R$ 3.800 na cotação desta quarta-feira. Caso seja preciso subir para outras instâncias, taxa de adicionais entre 900 e 1.200 euros são exigidas, além dos honorários dos advogados que estão na média de R$ 40 mil.

Lei restringe, mas não acaba com direito a cidadania. Além dessas alternativas, o advogado Fabio Gioppo destaca que o direito à cidadania italiana dos descendentes não acabou. "A lei restringe, porém, reconhecemos que ela é inconstitucional. Uma coisa é a aprovação política do decreto, mas agora entramos na esfera judicial", afirma.

Há decisões consolidadas da Suprema Corte Italiana, com jurisprudências, reconhecendo o direito dos ítalo- brasileiros sem qualquer limite de geração. A partir de agora, a pessoa que tem o direito, que quer trabalhar na Europa, em qualquer parte do mundo, com o benefício da cidadania italiana, tem que entrar com o processo através da via judicial.

Vistos e intercâmbio como porta de entrada

Para conquistar a cidadania, o governo exige a residência de dois anos. Na Itália, a entrada de estrangeiros é regulada pelo Decreto Flussi e engloba diferentes tipos de trabalhos — sazonal, autônomos e contratos formais — em setores diversos, como agricultura, construção civil, hotelaria e turismo.