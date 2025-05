Rebaixamento dos EUA e 'tarifaço' ampliam alerta fiscal e pressionam dólar

Preço das commodities, fiscal e gripe aviária têm papel decisivo. Galhardo aponta que a moeda nacional está exposta aos valores do petróleo e do minério de ferro, matérias-primas com cotação internacional. As movimentações a respeito do controle das contas públicas também são determinantes.

A desvalorização do dólar não representa valorização do real.

André Galhardo, consultor da Remessa Online

Moeda dos EUA perde fôlego em relação ao real desde janeiro. Após fechar o ano passado cotada a R$ 6,18, a moeda norte-americana acumulava queda de 8,3% ante o real até a sexta-feira da semana passada (R$ 5,668).

Taxa de juros pesa a favor de novas quedas do dólar. A elevação da Selic para 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006, atrai os olhares e pode ocasionar uma maior desvalorização do dólar. "O Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, atraindo investidores para cá", observa Galhardo.