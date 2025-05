É muito importante ter justiça tributária no país, diz secretário de Haddad

A gente só quer que os milionários do Brasil paguem no mínimo 10% e se ele já paga 10% ele não vai ter que pagar um real a mais. É só e se ele paga 6% sob toda a sua renda ele vai ter que pagar mais 4%, se ele paga 8% ele vai ter que pagar mais 2%. Então não é algo absurdo, nada desarrazoado. Eu acho que a discussão do Congresso está procedendo do jeito que a gente imaginava.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: