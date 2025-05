Exportações agrícolas do RS caem 23% antes mesmo da gripe aviária

No mês que antecedeu o surto de gripe aviária, as exportações do agronegócio no Rio Grande do Sul caíram 23% em valor e 40% em volume exportado em abril na comparação com o quarto mês do ano passado, informou hoje a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

O que aconteceu

O agronegócio gaúcho exportou 23% menos em abril. Foram US$ 824 milhões exportados, contra US$ 1,09 bilhão no mesmo período de 2024.

Em volume exportado, a queda foi ainda maior: 1,09 milhão de toneladas exportadas no quarto mês do ano, queda de 40% em relação a abril do ano passado, quando 1,8 milhão de toneladas foram vendidas para o exterior.