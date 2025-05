Brasil é um "país curativo, não preventivo", diz João Adibe, da Cimed

P&D da Cimed

500 profissionais no departamento de P&D. A Cimed mantém o Instituto Claudia Marques de Pesquisa e Desenvolvimento, que, entre outras ações, faz testes para garantir a segurança e eficácia de todos os medicamentos genéricos da empresa.

Medicamentos em desenvolvimento. Atualmente, a área de P&D vem trabalhando no desenvolvimento de 150 moléculas diversas, com patentes quebradas que já entram na lista de inovação da Cimed. A partir do momento em que uma patente é quebrada, qualquer farmacêutica pode desenvolver também a molécula e fazer um medicamento com o mesmo princípio ativo.

Mais de 80 produtos lançados por ano. Em 2024, a empresa lançou produtos na categoria de vitaminas e a extensão da linha do Carmed (incluindo o segmento de Oral Care), entre outros.

A Cimed é uma indústria farmacêutica 100% brasileira. Foi fundada em 1977 pelo empresário João de Castro Marques. Hoje, é um dos maiores grupos do segmento no país em volume de vendas, ocupando a terceira posição do setor. Em 2024, a empresa faturou R$ 3,6 bilhões.