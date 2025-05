Gripe aviária: Juíza dá 48 horas para governo do RS explicar mortes em zoo

A juíza Patrícia Antunes Laydner deu 48 horas para o governo do Rio Grande do Sul prestar informações sobre a morte de 90 cisnes e patos no Zoológico de Sapucaia do Sul (RS). Na semana passada, foi confirmado que os óbitos foram motivados pela gripe aviária.

O que aconteceu

Governo foi intimado a prestar informações dentro de prazo de 48 horas. A decisão é de ontem e foi assinada por Laydner, que é da Vara Regional do Meio Ambiente. O despacho consta em uma ação civil pública que solicitava a suspensão do leilão de aves do parque, a pedido da ONG Princípio Animal.

Juíza exigiu que uma série de documentos seja apresentado. Entre eles, está a relação nominal - com identificação por espécie - dos animais mortos no zoológico desde o leilão, ocorrido em 16 de janeiro deste ano. Também foi cobrada apresentação de laudos técnicos/laboratoriais oficiais que comprovem que as mortes decorreram de infecção por gripe aviária, além de fotos e registros visuais das carcaças dos animais mortos.