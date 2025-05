Neooh fecha acordo de mídia para telas e plataformas digitais da Bodytech

A empresa de mídia em lugares públicos ("out of home") Neooh fechou um acordo com a rede de academias de alto padrão Bodytech para a instalação de 700 painéis informativos em suas unidades e a veiculação de conteúdo em suas plataformas digitais, como site e aplicativo. O valor do contrato não foi divulgado.

O que aconteceu

A Neooh proverá o conteúdo para 700 telas que serão instaladas nas academias da rede Bodytech. As telas ficarão em áreas com maior concentração de usuários, como salões e a zona das esteiras, mostrando notícias, imagens motivacionais e propagandas de produtos relacionados a saúde e bem-estar. Podem também ser colocadas em salas de atividades específicas, a exemplo da que recebe aulas de bicicleta, para simular ambientes ao ar livre. A Bodytech tem 93 unidades em 20 estados do país.