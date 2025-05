Europa, União Eurasiática e 30 países restringem compra de frango do Brasil

O Ministério da Agricultura atualizou nesta manhã a lista de países que suspenderam a compra de frango do Brasil após o caso de gripe aviária na cidade de Montenegro (RS). A relação é composta pelos 27 países da União Europeia, os três integrantes da União Eurasiática e outras 30 nações.

O que aconteceu

Aumenta lista de países que suspenderam as exportações de frango do Brasil. A relação atualizada pelo MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) traz Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Japão, Jordânia, Filipinas, Iraque, Macedônia, Montenegro, Tajiquistão, Timor-Leste e a Ucrânia como novidade, na comparação com relatório da manhã de ontem.