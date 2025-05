PF abre concurso com mais de mil vagas e salários de até R$ 26,8 mil

No caso do cargo de delegado, também é preciso ter diploma de bacharel em direito e três anos de atividade jurídica ou policial. A comprovação será exigida no momento da posse, conforme regras da Instrução Normativa nº 309, da própria PF.

O salário inicial é de R$ 26,8 mil para delegados e peritos, e de R$ 14,1 mil para os demais cargos. Além disso, os aprovados podem ter direito a auxílio-alimentação, auxílio-saúde, pré-escola e adicional de fronteira, conforme o local de lotação. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições vão de 26 de maio a 13 de junho de 2025. Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). A taxa de inscrição é de R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, e de R$ 250 para delegado e perito criminal. O pagamento pode ser feito por Pix ou por GRU (Guia de Recolhimento da União), gerada no site do Cebraspe após o preenchimento do formulário de inscrição.

É necessário preencher o formulário de inscrição, anexar uma foto recente e gerar a GRU para pagamento. A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa ou concessão de isenção. Candidatos de baixa renda e doadores de medula óssea podem pedir isenção.

O processo seletivo terá duas etapas principais, com provas aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal. A primeira fase inclui prova objetiva e discursiva, previstas para 27 de julho de 2025, além de teste de aptidão física (13 e 14 de setembro), avaliações médica e biopsicossocial (25 e 26 de outubro) e avaliação psicológica (7 de dezembro).