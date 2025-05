Prazo para entregar declaração anual do MEI acaba neste mês

Microempreendedores individuais tem até 31 de maio para enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), referente ao ano-calendário de 2024. A entrega é obrigatória para garantir o CNPJ em situação regular junto à Receita Federal.

Regras para declaração do MEI

O processo é feito pelo site gov.br/mei. Clique em "Declaração Anual de Faturamento", informe o número do seu CNPJ, escolha o ano de referência (2024), insira o valor bruto de faturamento obtido no ano, com ou sem empregados contratados e finalize o envio.

O documento é usado para informar ao Fisco rendimentos obtidos pelo MEI ao longo do ano anterior. A declaração deve ser enviada mesmo que a empresa não tenha tido faturamento durante o ano. Em 2024, o limite de receita bruta anual do MEI foi de R$ 81 mil, o que equivale a cerca de R$ 6.750 por mês.