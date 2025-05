Entenda projeto que acaba com descontos associativos em benefícios do INSS

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (20) a urgência na tramitação de um projeto de lei que acaba com os descontos automáticos feitos por associações de classe nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Entenda a proposta, que revoga um inciso de uma lei de 1991.

O que aconteceu

O projeto de lei 1846/2005 foi apresentado pelo deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) em 24 de abril. A proposta foi protocolada um dia depois de a Polícia Federal e a CGU (Controladoria-Geral da União) deflagrarem uma operação contra as fraudes no INSS.

O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social, de 1991. "Fica revogado o inciso V do art. 115 da Lei n° 8.213, de 24 de

julho de 1991", escreve Leite no PL. Se aprovada, a proposta entra em vigor 90 dias após sua publicação.