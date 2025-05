Novo salário mínimo de 2025 está disponível desde fevereiro; veja valor

Com a nova quantia de R$ 1.518, houve um acréscimo de R$ 106 em relação ao valor anterior, representando uma alta de 7,5%. Esse percentual ficou acima da inflação registrada no período, ainda que o reajuste tenha sido limitado por medidas de contenção de despesas aprovadas no fim de 2024.

Alteração nas regras de cálculo

Anteriormente, a fórmula usada para definir o salário mínimo considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — indicador mais favorável ao trabalhador em comparação ao IPCA, índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se a regra antiga tivesse sido mantida, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova metodologia, foi incorporado um terceiro critério: um limite de crescimento de gastos de 2,5%. Isso significa que, mesmo que o PIB cresça 3,2%, o reajuste máximo aplicado será de 2,5%.

O valor do salário mínimo afeta diretamente o cálculo de aposentadorias, principalmente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de influenciar benefícios sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar aumentos expressivos, que possam gerar impacto fiscal relevante em um cenário de ajuste nas contas públicas.