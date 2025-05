Trump tem plano; tarifas não são aleatórias, diz especialista

Ficou mais claro que não é uma política aleatória de sair tarifando gerando inimigos pelo mundo, existe um plano. Esse plano passa sim por reduzir a carga tributária nos Estados Unidos, o que é positivo e dinamiza a economia, querendo ou não também incrementa a renda das pessoas e essa renda permite elas consumirem e investirem.

William Castro Alves

O economista disse que as ações de Trump após assumir a presidência levaram os EUA à recessão, mas ainda vê espaço para um meio-termo na economia.

A meu ver, o mercado foi do céu ao inferno, ou seja, o Trump é eleito, tinha toda essa plataforma do excepcionalismo americano, 'tax cut', aumentar a produtividade e a América ia crescer. E aí foi para o outro espectro de recessão global, recessão nos Estados Unidos. Acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Acho que é um meio termo.

A grande resposta disso você vê no S&P 500, o principal índice da bolsa americana, voltando já perto das suas máximas, apesar de todo esse embrolho tarifário não ter sido totalmente resolvido.

William Castro Alves

