Amanda Klein: Haddad e Tebet darão recado em anúncio de corte de gastos

Klein explicou que neste primeiro documento do ano, o congelamento de gastos a ser proposto pode seguir dois caminhos: contingenciamento ou bloqueio.

Nas palavras desse assessor, é um bimestral fundamental e tem vários simbolismos. Como orçamento atrasou e só foi aprovado no finalzinho de março, esse será o primeiro documento de 2025.

O congelamento de gastos pode ser dado por duas vias, contingenciamento ou bloqueio. O contingenciamento é sempre usado para atingir a meta. Já o bloqueio é focado nos gastos, se somadas todas as despesas, o governo não conseguir cumprir o limite de gastos imposto pelo arcabouço, aí tem que bloquear os gastos.

O mercado estima que entre o bloqueio e contingenciamento, essas duas vias de congelamento, o governo tem que cortar algo entre R$ 10 e R$ 15 bilhões, tem gente que fala em R$ 20 bilhões. É um ajuste no orçamento, como aquele que a gente faz em casa. Economistas, com quem eu conversei, veem uma superestimativa de receitas, como aquela do CARPE, que é o Tribunal Administrativo, que resolve conflitos tributários.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL relembrou que a medida já havia sido sugerida como fonte de arrecadação no primeiro ano do governo Lula, mas não deu certo.



O Ministério da Fazenda propôs essa medida como grande fonte de arrecadação ali no primeiro ano do governo Lula, mas não deu certo. Só aí tem 29 bilhões de reais que não entrarão nos cofres públicos, mas constam como uma fonte de receita no orçamento, ou seja, vai ter que ser zerado na visão de economistas que cobrem orçamento.

Para concluir, Amanda Klein disse que, como a economia nacional segue aquecida, a probabilidade é que se abra mão do bloqueio de gastos, mas tudo ainda depende muito da política.