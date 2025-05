Brasil inicia contagem de 28 dias para se declarar livre da gripe aviária

O processo de limpeza inclui a desinfecção dos galpões, aviários, ninhos, máquinas e outras estruturas e equipamentos da granja, que envolve escritório, almoxarifado, vestiários e lavanderia. A atividade de saneamento do foco de gripe aviária foi iniciada no dia 16 de maio e seguiu o Plano Nacional de Contingência, segundo o governo.

A vigilância sanitária continua com barreiras e desinfecção. No local foram instalados sete pontos de controle, com barreiras de trânsito e desinfecção. Uma delas é de bloqueio total, impedindo qualquer passagem, enquanto as outras seis atuam como barreiras de contenção e desinfecção. O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) também divulgou que no raio de 10 quilômetros da granja afetada foram identificados 540 estabelecimentos rurais, sendo que dois deles atuam com avicultura comercial. Todos os estabelecimentos já foram vistoriados.

Após os 28 dias, governo prevê redução dos embargos sobre o frango

A expectativa do governo é de que, depois dos 28 dias, os mercados que restringiram a compra de frango de todo o Brasil reduzam limitação. "Com a força do sistema e a transparência nos procedimentos, conseguiremos comprovar a contenção do foco e negociar com nossos parceiros comerciais protocolos que evitem o bloqueio total das exportações", declarou o ministro do Mapa, Carlos Fávaro.

O prazo dado corresponde ao ciclo do vírus H5N1. O chamado vazio sanitário de 28 dias é considerado o tempo essencial para garantir que não haja vestígios do vírus no ambiente antes da retomada das atividades na granja. A área de Montenegro, foco da doença, não produz frango para consumo, ela é uma matriz de produção de galos e galinhas para outras granjas voltadas ao abate ou produção de ovos.