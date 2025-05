Como pedir empréstimo consignado do FGTS? Conheça o Crédito do Trabalhador

As prestações são descontadas diretamente via eSocial, limitadas a até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, isso possibilita juros mais baixos do que os praticados em empréstimos consignados convencionais. Após a aprovação, é possível acompanhar o andamento do contrato pelo aplicativo.

O limite para usar como garantia é de até 10% do saldo total do FGTS. Em caso de demissão, até 100% da multa rescisória poderá ser direcionada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime celetista não altera o contrato de empréstimo em vigor.

A gestão do programa será conduzida pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir diretrizes e estabelecer limites para as taxas de juros.

Desde 25 de abril, quem possui empréstimos com desconto em folha pode migrar o contrato atual para essa nova modalidade. Um dos principais objetivos da proposta é reduzir o risco de endividamento excessivo.

Essa linha de crédito é considerada uma boa alternativa para quitar dívidas com juros elevados, como as do cartão de crédito rotativo. Conforme explica Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito com garantia do FGTS também pode ajudar na quitação de débitos com o cheque especial ou empréstimos pessoais. "Na ausência de uma reserva de emergência, essa opção costuma ser mais vantajosa do que as alternativas disponíveis no mercado", afirma.

Por outro lado, a especialista alerta que essa modalidade pode não ser recomendada para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam a margem consignável do benefício do INSS. "Nesse caso, o empréstimo consignado com base na aposentadoria tende a ser mais atrativo, pois apresenta taxas menores que o consignado CLT", orienta Leticia.