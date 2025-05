Confira as datas de restituições do Imposto de Renda 2025

Terão preferência no recebimento os idosos com idade superior a 80 anos. Em seguida, vêm os contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doenças graves, profissionais cuja principal fonte de renda seja o ensino e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix.

Entrega da declaração do IRPF

O período de envio teve início em 17 de março e segue até 30 de maio. Segundo a Receita Federal, mais de 10,5 milhões de declarações já foram encaminhadas até agora.

Atualmente, estão isentos apenas os contribuintes que, ao longo de 2024, receberam até dois salários mínimos mensais (R$ 2.824). A proposta enviada pelo Executivo ao Congresso, que amplia a isenção para rendimentos mensais de até R$ 5 mil, ainda depende de aprovação e só deve entrar em vigor a partir do próximo ano, caso seja votada.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda?

Estão obrigados a apresentar a declaração aqueles que se enquadrarem em ao menos um dos critérios a seguir: