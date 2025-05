Aumento da IOF surpreende mercado, derrubando a Bolsa e valorizando o dólar

Após a decisão do governo Lula (PT) de congelar R$ 31,3 bilhões do Orçamento, a Bolsa de Valores brasileira ultrapassou os 138 mil pontos e o dólar comercial intensificou sua queda. Minutos depois, no entanto, a divisa americana começou a se valorizar e a Bolsa passou a cair. Depois de cair 0,58% e ser vendido a R$ 5,611, o dólar passou a se valorizar e, às 16h18, já estava 0,02% mais caro que no dia anterior, vendido a R$ 5,645.

O mercado ficou insatisfeito com a decisão do governo de aumentar o IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras), anúncio feito junto com o congelamento de gastos. A instabilidade nos Estados Unidos também causa instabilidade.

O que aconteceu

O dólar comercial caiu o equivalente a três centavos ao longo dia. Depois de fechar o pregão de ontem valendo R$ 5,643, a divisa americana caiu após o anúncio do congelamento, quando chegou a ser comercializada a R$ 5,611. Minutos depois, no entanto, a moeda passou a se valorizar, voltando ao patamar do dia anterior.