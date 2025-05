Fraude do INSS: Correios começam a atender aposentados em 30 de maio

Agências dos Correios vão fazer atendimento presencial. Parceria foi pensada para ser destinada aos "mais vulneráveis" e aos que tem dificuldade de acesso à tecnologia.

Atendimento presencial significa atendimento olho no olho. Embora nós saibamos do contingente enorme de pessoas que se comunicam que acessam o INSS através do aplicativo Meu INSS e do 135, nós sabemos que existe aquelas pessoas que preferem o atendimento nas agências, presenciais. E é para essas pessoas que estamos dedicando mais um canal aqui.

Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social

Serviço é voltado para cerca de 2 milhões de pessoas. Segundo o ministro da Previdência Social, 98% dos atendimentos relacionados ao ressarcimento ocorreram pelo telefone 135 ou pelo site e aplicativo "Meu INSS". Mas 2% procuram o atendimento presencial.

Funcionários dos Correios vão passar por treinamento. "A ordem expressa nossa é que esse atendimento seja gentil, cordial, seja um atendimento personalizado, cuidadoso, já que se trata de um contingente muito vulnerável", disse o ministro da Previdência.

Mais de 1,8 milhão de aposentados e pensionistas não reconheceram os descontos, segundo ministro. Já 40.262 informaram que autorizam, o que representa 2,1% do total de atendimentos. Até as 9h de hoje, o INSS já havia recebido 1.913.918 pedidos.