Governo estima gasto de R$ 1 bilhão em ressarcimentos a aposentados do INSS

Montante total de ressarcimentos pode aumentar. Isso ocorre porque nem todas os aposentados e pensionistas do INSS fizeram a consulta às plataformas do INSS para verificar se houve ou não descontos em seus benefícios.

INSS vai fazer busca ativa dos aposentados. O procedimento ainda não existe hoje, disse Waller, reforçando um pedido para que a população seja alertada sobre isso para evitar golpes.

De 33 mil respostas das entidades associativas, apenas em três foi reconhecida não haver documentação necessária. Nesses casos, as entidades terão de fazer o ressarcimento dos aposentados. Waller disse que, caso as instituições não respondam ou não apresentem a documentação que comprove a autorização para os descontos, o governo se compromete a restituir os aposentados.

É a primeira vez que se apresenta uma estimativa para os ressarcimentos. Quando a operação foi deflagrada, há quase um mês, foi divulgado que R$ 6 bilhões tinham sido descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Porém, não se sabia quanto, de fato, tinha sido descontado de forma irregular por entidades associativas.

Em 9 de maio, foi divulgado que seriam devolvidos R$ 292.699.250,33. Porém, esse valor era referente a descontos feitos em abril mesmo após o bloqueio anunciado pelo governo. E não ao período de 2019 a 2024.

Correios vão auxiliar aposentados e pensionistas

Governo federal anunciou que os Correios começarão a atender presencialmente aposentados e pensionistas do INSS. A ideia é auxiliar esse público a consultar os valores descontados com mensalidades associativas e comunicar irregularidades para posterior ressarcimento. O serviço vai contemplar os mesmos trâmites disponíveis no aplicativo e no site Meu INSS, auxiliando quem não consegue fazer o acesso sozinho.