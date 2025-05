Pagamentos do INSS de maio começam na próxima semana; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de repasses para o ano de 2025, incluindo os pagamentos referentes ao mês de maio.

O que aconteceu

O sistema de liberações mantém o padrão já adotado anteriormente, organizando os depósitos com base no penúltimo dígito do número do benefício (NB), o que garante maior controle e agilidade no processo.

Os valores destinados a aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem até um salário mínimo começam a ser liberados a partir do dia 26 de maio, com término previsto para 6 de junho. Já os beneficiários que ganham acima do piso nacional terão os valores creditados entre 2 e 6 de junho. Atualmente, o INSS realiza cerca de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a quem recebe o valor mínimo e 12,3 milhões para quem tem direito a quantias superiores.