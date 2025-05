Salto: Ministro dos Transportes anunciar alta do IOF mostra desorganização

Projeções e texto aprovado pelo Congresso

As projeções apontam para o déficit de R$ 72,68 bilhões neste ano. A expectativa integra a edição mais recente do Prisma Fiscal, relatório com expectativas dos analistas de mercado para o Resultado Primário do Governo Central. A atualização de maio representou uma melhora das projeções pelo sexto mês consecutivo.

O texto aprovado pelo Congresso prevê déficit de R$ 40,4 bilhões. O valor estimado representa 0,33% da soma de bens e serviços finais produzidos no Brasil. Mesmo com o valor 0,08 ponto percentual acima do limite, o saldo primário previsto fica no campo positivo em R$ 15 bilhões. Isso acontece devido à exclusão dos precatórios, pagamento do governo com perdas judiciais.

Aumento do IOF derruba Bolsa e dólar fecha em alta

Após o anúncio das medidas, a Bolsa de Valores brasileira ultrapassou os 138 mil pontos e o dólar comercial intensificou sua queda. Minutos depois, no entanto, a moeda americana começou a se valorizar e a Bolsa passou a cair. Depois de recuar 0,58% e ser vendido a R$ 5,611, o dólar fechou a quinta-feira 0,32% mais caro que no dia anterior, vendido a R$ 5,661. Já a Bolsa fechou em queda de 0,44%.

O mercado ficou insatisfeito com a decisão do governo de aumentar o IOF, anúncio feito junto com o congelamento de gastos, e em razão do aumento das despesas e da queda na arrecadação federal. A aprovação de um projeto de lei nos Estados Unidos aumentou a instabilidade.