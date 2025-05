Rússia e outros três países aliviam restrições à carne de frango do Brasil

Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão decidiram retirar a suspensão às exportações de carne de aves de todo o território brasileiro e passaram a restringir temporariamente apenas os embarques do estado gaúcho. A restrição a todas as exportações do país era adotada desde a semana passada, quando foi descoberto o foco de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul. Já a Arábia Saudita ampliou a restrição para todo o estado - antes, a restrição era apenas para o município de Montenegro.

O que aconteceu

A atualização foi confirmada hoje pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). De acordo com a pasta, com a redução da restrição à carne de frango para o Rio Grande do Sul, Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão somam-se à Arábia Saudita, Reino Unido, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Cazaquistão, Bósnia, Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia, que limitam a suspensão aos produtos da pecuária do estado.

Outros 20 países importadores permanecem com a suspensão total de carne de aves do Brasil. A nota do Mapa também destaca que China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Jordânia, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka e Paquistão seguem a restrição nacional.