Apesar de ajuste, ainda há risco de orçamento travado a partir de 2026

Medidas visam cumprir as metas do arcabouço fiscal. O caminho traçado pela equipe econômica tem o objetivo de zerar o déficit primário neste ano. Para o sucesso, o volume de despesas pode superar as receitas em, no máximo, R$ 31 bilhões. O patamar já considera um intervalo de tolerância equivalente a 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto).

Bate cabeça

Recuo sobre a alíquota de IOF elevou incertezas. A insatisfação cresceu após a revogação da nova alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras em transferências para fundos no exterior. A decisão reduz em R$ 2 bilhões a arrecadação projetada e aumenta os receios em torno do alinhamento da equipe econômica.

A falta de coordenação preocupa, porque transmite uma percepção de desorganização macroeconômica, aumenta a percepção de risco e compromete a eficácia da política fiscal.

Antonio Pontes, especialista em investimentos da The Hill Capital

Alíquotas para investimentos internacionais de pessoas físicas seguem inalteradas. As aplicações no exterior continuam com alíquota de 1,1% e as transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior seguem com zero. Conforme as atualizações divulgadas ontem, ambas parcelas subiriam para 3,5%.

Haddad diz que recuou para "evitar especulações". Para o ministro da Fazenda, a determinação teve o objetivo de evitar "boataria" e não passar uma "mensagem equivocada". "A decisão tomada busca harmonizar a política monetária e fiscal. Estou falando que 96%, 97% das medidas anunciadas estão mantidas e vão na direção correta", afirmou.