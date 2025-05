'Bellboy': Hotéis.com aposta em sino como novo garoto-propaganda

Ferramentas, benefícios e promoções fazem a diferença hoje na hora de se agendar um hotel? Como se diferenciar?

Os viajantes, hoje, usam múltiplas plataformas, fazem muitas comparações. O nosso programa de fidelidade é o mais generoso e mais simples do mercado: a cada 10 noites, você ganha uma. Nenhum outro faz isso.

O mercado doméstico é muito importante para a gente, mas o brasileiro tem viajado muito para fora - e temos um extenso inventário de hotéis nos Estados Unidos, por exemplo.

Nossos membros conseguem ter entre 25% e 50% de desconto. Também temos a ferramenta de alertas de preço, que comunica aos viajantes quando é o melhor momento de comprar.

As marcas têm apostado em garotos-propaganda que fogem do trivial, como o Bellboy. É mais fácil acertar a linguagem com o público do que trazer uma pessoa famosa?

Nós procuramos um símbolo universal dos hotéis. Qualquer pessoa que vê uma campainha como essa lembra um hotel.